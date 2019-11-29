МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Динамика активов российского банковского сектора по итогам октября текущего года, согласно данным Банка России, была положительной, но не очень сильной.

Объем активов за месяц вырос на 0,3% в номинальном выражении и на 0,5% в реальном. При этом прирост активов в обоих выражениях хоть и был положительным, но оказался самым слабым с июля текущего года.

Невысокая динамика активов в октябре объясняется резким сокращением межбанковского кредитования и замедлением розничного кредитования.

В частности, месячные темпы прироста потребительского кредитования замедлились до 0,9% (1,5% в среднем в январе-сентябре), а межбанковское кредитование за месяц сократилось более чем на 3%.

В целом за январь-октябрь активы банков выросли на 1,8% и на 3,7% в номинальном и реальном выражении соответственно. Для сравнения, за аналогичный период 2018 и 2017 годов прирост в реальном выражении составил +3,4% и +4,5%. Таким образом, реальная динамика активов по итогам десяти месяцев 2019 года находилась на среднем по меркам последних лет уровне.

В свою очередь на скользящем 12 месячном отрезке по состоянию на 1 ноября реальные темпы активов составили +6,5% (+6,6% на 1 ноября 2018 года). Стоит отметить, что в 2019 году результат на скользящем отрезке в отдельные месяцы был хуже — в январе (+5,9%) и апреле (+6,1%), а на остальные отчетные даты он превышал текущий уровень.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 ноября 2019 года. В рейтинге представлены данные по 447 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 28 ноября 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-октябре 2019 года 231 банк из 447 характеризовались приростом активов. В процентном отношении положительную динамику продемонстрировали 51,7% банков. Для сравнения, в январе-октябре 2018 года прирост наблюдался у 51,4% банков, а за аналогичный период 2017 года — 53,8%. Таким образом, доля банков с приростом активов находится на относительно стабильном уровне, но значительно уступает максимумам былых лет, когда показатель доходил до 70%.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, доля с приростом в 2019 году могла бы быть значительно выше. Относительно невысокий уровень обусловлен переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, который произошел в начале года. Стоит отметить, что доля с приростом активов сразу после перехода на новые стандарты опустилась до 35%. Таким образом, результат текущего рейтинга является достаточно хорошим.

Наибольшим относительным приростом активов среди топ-100 крупнейших банков в январе-октябре характеризовался "Банк Кредит Свисс" (Москва), активы которой с начала года выросли более чем в 2 раза (+52 миллиарда рублей). Впечатляющий прирост активов у этого банка связан со значительным ростом межбанковского кредитования, а также ростом вложений в ценные бумаги. Динамика активов кредитной организации позволила ей подняться на 42 позиции и войти в топ-100 крупнейших банков страны по объему активов. В текущем рейтинге он занимает 69-е место.

Высокие темпы прироста активов наблюдались и у НКО АО НРД, объем активов которой за январь-октябрь вырос на 70% (+17 позиция до 40-о места на 1 ноября 2019 года).

Третьим по темпам темпы прироста активов стал АРЕСБАНК, чей объем активов за 10 месяцев вырос на 60% (+29 строчек — 100 места в рейтинге).

По приросту активов Банк ФК Открытие занимает 4-е место, а объем его активов с начала года увеличился на 47% (7-е место на 1 ноября 2019 года, +2 позиции).

Замыкает пятерку наиболее динамично развивающихся банков МИнБанк, с приростом активов за январь-октябрь на 41%.

С другой стороны, слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-октябре 2019 года продемонстрировал Нордеа Банк: его активы уменьшились на 44% из-за сокращения корпоративного и межбанковского кредитования.

Вторым по темпам снижения стал РГС Банк, объем активов на балансе которого уменьшился на 32% из-за сокращения вложений в ценные бумаги. В текущем рейтинге Нордеа Банк занимает 76-е место (-20 позицию), а РГС Банк — 92-е место (-18 позиций).

Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Связь-Банк со снижением активов на 26%, что привело к потере 6-ь позиций (до 35-го места в текущем рейтинге). Стоит отметить, что снижение активов Связь-Банка также связано с межбанковским кредитованием, а также сокращением кредитного портфеля юридических лиц. Таким образом, основное влияние на динамику активов у лидеров рейтинга и аутсайдеров оказало межбанковское кредитование.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 ноября 2019 года располагал активами в размере 29,6 триллиона рублей, это 30,9% суммарных активов банков в рейтинге. С начала года активы Сбербанка выросли на 3,7% или на 1 триллион рублей.

Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов в январе-октябре на 3,2% или на 0,46 триллиона рублей.