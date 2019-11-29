МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в январе-сентябре упала в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,97 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы выросли на 17%, до уровня в 108,8 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 85,2 миллиарда рублей, снизившись в 2,2 раза.

Активы с начала года выросли на 5,3%, до уровня в 3,496 триллиона рублей, обязательства — на 4,5%, до 2,963 триллиона рублей.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,5 трлн рублей.