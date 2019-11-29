МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в январе-сентябре 2019 года сократилась в годовом выражении на 19,3% и составила 5,694 миллиарда рублей, сообщается в материалах банка.

Чистые процентные доходы банка за девять месяцев составили 15,461 миллиарда рублей, снизившись на 8,4%, прибыль до налогообложения — 6,596 миллиарда рублей, сократившись на 31,2%.

Активы банка по состоянию на 30 сентября составили 211,682 миллиарда рублей, сократившись с начала года на 9,6%. Обязательства банка снизились на 13,2% и на конец сентября составили 182,67 миллиарда рублей.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.