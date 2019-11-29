МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка за 9 месяцев по МСФО увеличилась на 52%, до 63,1 миллиарда рублей против 41,5 миллиарда рублей годом ранее, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль группы составила 63,1 миллиарда рублей, а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений группы, – 58,4 миллиарда рублей. Для сравнения за аналогичный период 2018 года чистая прибыль и совокупный доход группы составили 41,5 миллиарда рублей и 43,4 миллиарда рублей соответственно", — сказано в сообщении.

Чистый процентный доход вырос на 0,8% и составил 104,7 миллиарда рублей, при этом процентные доходы увеличились на 11,6% до 305,7 миллиарда рублей, а процентные расходы – на 18,3% до 201 миллиарда рублей. Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 21,7 миллиарда рублей, что почти в 1,6 раза превышает аналогичный показатель за 9 месяцев прошлого года.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2019 года составил 4,251 триллиона рублей и вырос на 0,3% по сравнению с этим показателем на 31 декабря 2018. Объем корпоративных кредитов сократился на 1,7% и составил на 30 сентября 2019 года 3,669 триллиона рублей. На это повлияло укрепление курса рубля в течение 2019 года и, как следствие, отрицательная переоценка валютных активов, а также погашение ряда кредитов, отметили в банке.

Розничные кредиты составили на 30 сентября 2019 года 581,7 миллиарда рублей, увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 14,8%. Основная часть розничных кредитов группы — это ипотека, на 30 сентября 2019 года объем таких кредитов составил 386,6 миллиарда рублей. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 9 месяцев 2019 года сократилась на 4,9 процентного пункта, до 66,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам за 9 месяцев 2019 года увеличился на 35,8%, до 188,2 миллиарда рублей.

Активы группы на 30 сентября 2019 года составили 6,275 триллиона рублей, сократившись на 3,9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2018 года. Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной отчетности по МСФО, составил на 30 сентября 2019 года 757,8 миллиарда рублей, увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 12%.