МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Российский рынок акционерного капитала продолжит восстановление в 2020 году, и возможен больший объем первичных размещений по сравнению с 2019 годом. Какие компании можно ожидать на рынке в следующем году, на каких площадках и откуда ждать спрос на российские активы, в интервью агентству "Прайму" рассказал соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Дмитрий Болясников.

- Оправдались ли ваши ожидания по объемам и количеству сделок на рынках акционерного капитала в этом году?

— В целом, если смотреть на количество и объемы сделок, в этом году ситуация на рынке акционерного капитала была достаточно благоприятная. Мы увидели много крупных транзакций – порядка десяти сделок c объемом более 200 миллионов долларов по каждой. Первой сделкой года стала вторичное размещение акций "Норильского никеля" объемом 552 миллиона долларов.

Вероятно, у всех были определенные ожидания по количеству IPO, но их было не так много. Скорее всего, это связано с тем, что рынок еще восстанавливается, и инвесторы были не готовы к новым публичным историям, к риску, связанному с IPO. Кроме того, в условиях сильной рыночной волатильности как правило существуют значительные расхождения в оценке компании продающими акционерами, самим эмитентом и потенциальными инвесторами, в том числе и поэтому ряд IPO были отложены.

В 2019 году публично запустились три IPO. Из них завершено было одно – это размещение HeadHunter на Nasdaq, в котором "ВТБ Капитал" принял участие в качестве одного из организаторов. В одной из сделок акционеры решили пойти по пути M&A, и одна сделка не состоялась.

- В прошлом году вы говорили, что в первом полугодии этого года может состояться крупное размещение акций более чем на миллиард долларов, но оно пока не состоялось. Окно так и не открылось?

— Сделка, о которой я говорил, все еще в планах и будет реализована при соответствующей рыночной конъюнктуре.

- IPO HeadHunter — это не та сделка, которая могла бы дать начало другим IPO?

— Это уникальная история и сектор, и она не может быть лакмусовой бумажкой для других российских компаний. Например, эмитент выбрал размещение на американской бирже Nasdaq. У таких компаний с таким листингом определенная инвесторская база, которой, например, не интересны или менее интересны эмитенты из металлургического и банковского секторов.

Первичное размещение акций HeadHunter — это успешная история, которая действительно привлекла много интереса со стороны специализированных инвесторов, и сейчас акции хорошо торгуются на вторичном рынке.

- До конца года в России еще будут сделки, кроме размещения "Детского мира"?

— Возможно, что будет сделка по вторичному размещению, IPO в этом году больше не будет.

- Какой объем сделок ожидается по итогам 2019 года? Какая динамика по сравнению с прошлым годом?

— В прошлом году геополитическая ситуация не способствовала активности на рынке акционерного капитала, объем осуществленных сделок составил около 740 миллионов долларов.

Если говорить о результатах 2019 года, то на данный момент объем закрытых сделок около 3,5 миллиарда долларов. Это цифра не включает размещения "Газпрома".

Пока мы не достигли уровня 2017 года, который был весьма успешным и разнообразным в плане сделок с общим объемом ECM-размещений порядка 7,8 миллиарда долларов, но восстановление рынка продолжается.

- В следующем году сможем показать похожие результаты?

— Объемы будущих сделок на рынках акционерного капитала зависят от множества факторов, включая настроения инвесторов, рыночную конъюнктуру, ожидания акционеров. Безусловно, не все кандидаты на IPO дойдут до финишной прямой. Для успешной реализации сделки нужно выходить на рынок в правильный момент, в том числе, когда определенные долгосрочные инвестиции или инициативы компании уже дают ощутимые результаты и вызывают меньше вопросов у инвесторов. Поэтому какие-то компании могут принять решение не запускать сделку по результатам предварительных встреч с инвесторами и исходя из долгосрочных стратегических соображений.

В целом, я думаю, что результаты этого года превзойти удастся, и объемы рынка составят порядка 3,5-7,8 миллиарда долларов. Если состоится ряд крупных IPO, то есть вероятность, что рынок вернется на уровни 2017 года.

- Можно ли ожидать в 2020 году ранее отмененные сделки?

— Да, можно ждать реализации этих сделок в следующем году. Часть текущего pipeline сделок – это не новые истории, некоторые из них уже обсуждались ранее, по каким-то уже велась предметная работа.

- Как вы считаете, в следующем году будут превалировать первичные или вторичные размещения?

— В 2020 году мы ожидаем больший объем первичных размещений (IPO и re-IPO) по сравнению с 2019 годом. Сейчас pipeline на следующий год состоит из большого количества потенциальных претендентов – компаний, с которыми, так или иначе, ведется беседа относительно конкретных планов размещения в следующем году. Подобных компаний около десяти. Более того, с некоторыми из них уже проходят стартовые встречи, и они достаточно активно работают с консультантами. Очевидно, что многие корпоративные клиенты оживились с точки зрения IPO.

Вторичные размещения – более ситуативная история, обычно к ней не готовятся за полгода-год, поэтому прогнозировать pipeline SPO или ускоренных вторичных размещений сложнее, но подобные идеи у ряда акционеров и эмитентов есть.

- Какие компании можно ждать на рынке в следующем году, и какие это будут площадки?

— Разброс потенциальных сделок большой – от девелоперов, металлургов, транспортных компаний до интернета и ритейла. Если мы говорим о бизнесе, связанном с интернетом, думаю, такие эмитенты будут рассматривать возможность размещения на американских биржах. Компании из других секторов по-прежнему будут смотреть на Московскую или Лондонскую биржу, в большей степени склоняясь к листингу на российской площадке.

- Почему в этом году мы стали больше слышать о том, что компании выкупают акции с рынка, нежели о том, что та или иная компания готовит новое размещение?

— Это один из способов показать инвесторам, что акционеры и сама компания уверены, что актив недооценен. Это достаточно распространенная рыночная практика, таким методом, например, часто пользуются американские компании. Когда инвесторы видят, что компания начинает платить больше дивидендов, делать buy back своих акций, стремится попасть в индекс, увеличивает ликвидность, нанимая маркет-мейкеров – это все шаги к лучшему позиционированию отдельных компаний и российского рынка в целом среди инвесторов.

- Возможны ли размещения акций компаний из соседних с РФ стран на Московской бирже?

— Технически это возможно. Факторы успешного размещения аналогичны как для российских, так и для иностранных эмитентов. Это качество инвестиционной истории и объем размещения, потенциальная ликвидность и free float. Если все это складывается в хорошую "картинку", то иностранный эмитент имеет возможность разместиться на Московской бирже. Вся инфраструктура для листинга есть, поэтому, если нет каких-либо законодательных ограничений на уровне страны инкорпорации эмитента, то технически она может разместиться в России.

- Качественный, глубокий спрос на российские активы – он есть?

— Если определять качественный спрос как глубину книги заявок, то в крупных сделках с акциями ликвидной компании или эмитента, чьи бумаги в результате сделки станут ликвидными, мы видим большое количество заявок и хорошую географию инвесторов. Как и прежде, сохраняется большой спрос от инвесторов из Великобритании, США, континентальной Европы.

Кроме того, значительно увеличилась роль российских инвесторов. Помимо РФПИ мы сейчас видим большие заявки от крупных локальных инвесторов, они стали более открыто смотреть на более рискованные активы, на рынок акционерного капитала. Все чаще мы видим сделки, где российский спрос может достичь 25-40% от общего спроса, раньше это было около 5-10%.

- А азиатский спрос?

— Я бы не стал использовать термин "азиатский спрос", верно сказать "спрос со стороны суверенных иностранных фондов". Часто эти два понятия смешивают, и в каждой сделке всегда стремятся промаркетировать этому пул денег.

Сейчас мы видим больше спроса со стороны ближневосточных фондов, чем азиатских. На примере тех сделок, которые осуществляет "ВТБ Капитал", ближневосточные суверенные фонды принимают участие в каждой второй транзакции.

- Мы постоянно слышим, что есть значительный спрос на российские активы, но рыночных сделок видим мало. Где материализуется этот спрос?

— Сейчас по основным показателям многие российские компании недооценены по сравнению с эмитентами на других развивающихся рынках. Поэтому существует некий дисбаланс между ценовыми ожиданиями со стороны продающих акционеров, эмитентов и инвесторов. Сейчас инвесторы готовы участвовать в размещении, если смогут приобрести акции с дисконтом к рынку или справедливой фундаментальной стоимости. Поэтому многие компании ждут правильного момента предложить бумагу рынку. Они понимают, что у них, например, был произведен качественный capex, ожидается выход на новые рынки, новые проекты, снижение расходов, и ждут реализации этих инициатив, чтобы на рынке произошла переоценка их актива.

В наших сделках мы действительно видим, что спрос есть. Но компании не готовы продавать по любой цене, что еще раз подтверждает, что они уверенно стоят на ногах. При осуществлении каждой транзакции ведется длительная дискуссии и долгая работа с инвесторами и внутри компании, когда мы взвешиваем перспективы размещения в сравнении с текущей ценой для уже публичных компаний или со справедливой оценкой для непубличной компании. Только после этого принимается решение о выходе на рынок акционерного капитала.

- Можно ли говорить, что ваш pipeline продолжает расти, но возможности его реализовать нет?

— В этом году было много сделок в виде вторичных размещений, безусловно, мы нацелены на то, чтобы их было больше. Всегда существует вопрос цены, правильности выбора времени, альтернатив, у инвесторов это вопрос ликвидности, дисконта, направления средств от сделки. Когда удается найти баланс, тогда происходят сделки, когда не удается, сделки либо переносятся, либо трансформируются в другие форматы привлечения финансирования.