МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. В России возникли проблемы с выплатой так называемого "налога на Google". Как пишет РБК, причины технические: банки отклоняют налоговые платежи с иностранных счетов из-за отсутствия в платежных поручениях полных реквизитов.

С такими проблемами столкнулся целый ряд иностранных компаний, которые на территории России предоставляют электронные услуги. С этого года они должны заплатить НДС напрямую, а не через российских налоговых агентов.

Техническая причина заключается в том, что российские банки не могут провести платежи из-за несовместимости реквизитов платежных документов с форматом SWIFT, по которому работают иностранные кредитные организации.

Как рассказали изданию представители бизнеса, они заполняют формы оплаты налога по инструкции, но платежи были отклонены. в качестве примера привели ситуацию с платежами через Сбербанк: он неоднократно отклонял переводы зарегистрированной в Великобритании компании, которая хотела оплатить налог со своего счета в Bank of New York.