МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования у компании "Орбита" и назначил в ней временную администрацию, говорится в материалах ЦБ.

Регулятор со 2 декабря назначил временную администрацию в страховую компанию сроком на полгода "в связи с неисполнением плана восстановления платежеспособности и приостановлением приказом Банка России… действия лицензий на осуществление страхования ООО Страховой компании "Орбита" за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности".

Сообщается, что ЦБ до устранения выявленных нарушений приостановил действие лицензий компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования. При этом для устранения обнаруженных нарушений регулятор установил страховщику пятидневный срок.

"Орбита" была основана в 1992 году в Москве. Это универсальный страховщик, получивший лицензии на страхование транспорта, грузов, имущества, урожая и животных, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, гражданской отвественности, финансовых и предпринимательских рисков. По итогам 2018 года "Орбита" собрала 160 миллионов рублей премии, показав рост по этому показателю на 219,6%.