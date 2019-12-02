МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность введения регуляторных мер для ограничения долговой нагрузки чрезмерно закредитованных крупных компаний, сказано в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ.

"Высокий уровень долговой нагрузки ряда нефинансовых организаций продолжает оставаться источником системного риска для банковского сектора. На фоне сокращения внешнего долга корпоративного сектора растет задолженность крупнейших компаний перед российскими банками. Это естественный тренд, но при этом концентрация рисков на крупных закредитованных заемщиках может являться источником риска для банковской системы", — отмечает регулятор.

"В связи с этим Банк России рассматривает возможность использования макропруденциальных мер для ограничения долговой нагрузки нефинансовых компаний с системно значимым абсолютным уровнем долга, обладающих повышенным уровнем долговых метрик", — говорится в обзоре.

Регулятор сообщает, что обсуждал данный вопрос с кредитными организациями. Банки согласны с тем, что в кредитных портфелях растет концентрация на крупнейших заемщиках, в связи с чем необходимо введение ограничительных мер в отношении чрезмерно закредитованных крупных нефинансовых компаний.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2018 года говорила, что регулятор обсуждает возможность введения показателя долга компании по отношению к доходам в банковском регулировании.