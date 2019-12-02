МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России хочет ужесточить условия выплат дополнительных взносов в Фонд страхования вкладов для банков, завышающих ставки по валютным вкладам, говорится в подготовленном ЦБ "Обзоре финансовой стабильности".

В настоящее время банки платят взносы в ФСВ по базовой ставке 0,15% от среднего значения объема вкладов азового уровня, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, а завышающие ставки на 3 п.п. и более — по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. Сейчас при превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк платит только базовую ставку.физлиц за отчетный квартал. Банки, завышающие ставки по вкладам на 2-3 процентных пункта от установленного ЦБ.

"Банк России совместно с Минфином планирует предложить законодательные изменения, чтобы снизить пороговые значения превышения базового уровня доходности вкладов (БУДВ) по вкладам в иностранной валюте, определяющие уплату дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов", — говорится в обзоре.

Так, согласно предложениям, дополнительная ставка будет уплачиваться, если ставка банка по вкладу в иностранной валюте превышает БУДВ на 1-1,5 процентного пункта, повышенная дополнительная ставка – при превышении более чем на 1,5 процентного пункта.

Отмечается, что данная мера направлена на сдерживание рисков роста валютизации пассивов кредитных организаций.