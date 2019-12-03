МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Итальянский банк UniCredit сократит 8 тысяч сотрудников и закроет 500 отделений в период с конца 2019 года до конца 2023 года, говорится в обнародованном стратегическом плане кредитной организации.

На конец третьего квартала число сотрудников банка составляло 84,6 тысячи человек. Исходя из этих цифр, штат будет сокращен почти на 9,5%.

Согласно новому плану банка, общие расходы составят 10,2 миллиарда евро в 2023 году. Банк отмечает, что непрерывная оптимизация работы при поддержке со стороны роста инвестиций в IT позволит банку обеспечить валовую экономию в Западной Европе в размере 1 миллиарда евро. "Эта экономия будет частично достигнута за счет сокращения штата примерно на 8 тысяч человек в течение планового периода, в то время как в результате продолжающейся оптимизации филиальной сети в период между 2019 и 2023 годами будут закрыты примерно 500 офисов", — говорится в документе.

Также банк планирует в указанный период провести обратный выкуп акций в размере 2 миллиардов евро.

Банк прогнозирует, что благодаря росту клиентской базы в Европе выручка в 2023 году составит 19,3 миллиарда евро при ежегодном росте на 0,8%, а чистая прибыль до вычета списаний составит 5 миллиардов евро. Согласно планам банка, прибыль в пересчете на акцию будет расти примерно на 12% ежегодно в период до конца 2023 года.

Банковская группа UniCredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе UniCredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.