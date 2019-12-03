МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект об увеличении размера страхового возмещения по вкладам в банках до 1,78 миллиона рублей с нынешних 1,4 миллиона, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили Сергей Миронов, Александр Ремезков, Валерий Гартунг, Олег Николаев, Гаджимурад Омаров и Дмитрий Ионин.

Они обращают внимание, что с момента предыдущего увеличения размера страхового возмещения — с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей — и до начала 2019 года прошло четыре года, в течение которых индексация этой суммы не осуществлялась.

В связи с этим в целях защиты прав вкладчиков банков законопроектом предлагается осуществить такую индексацию в соответствии с уровнем инфляции за 2015-2018 годы, поясняют разработчики. При этом они напоминают, что этот уровень составлял 12,9% в 2015 году, 5,4% — в 2016 году, 2,5% — в 2017 году, 4,3% — в 2018 году.

Правительство РФ дало отрицательное заключение на законопроект, полагая, что размер возмещения по вкладам должен коррелировать со структурой доходов и сбережений населения и соответствовать финансовым рискам, принимаемым системой страхования вкладов. Увеличение же максимального размера страхового возмещения может потребовать пересмотра механизма определения размера страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов, допускает кабмин.

Правительство напоминает, что одним из источников формирования этого фонда могут выступать, в том числе, средства федерального бюджета, в связи с чем необходимо учитывать требования статьи 83 Бюджетного кодекса, которая обязывает при принятии законов, предусматривающих увеличение расходных обязательств, указывать источники и порядок их исполнения.