МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Центральный банк России считает преждевременным поэтапное раскрытие эскроу-счетов для застройщиков, к этому вопросу можно вернуться не ранее, чем через два года, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Мы считаем, что пока это преждевременно. Цель перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу — защитить интересы граждан. И существующий механизм это предусматривает", — сказала Полякова в интервью газете "Известия".

"Со временем можно будет посмотреть на целесообразность механизма поэтапного раскрытия. Но я думаю, что к этому вопросу можно будет возвращаться не раньше, чем через два года, когда мы наработаем практику, поймем, как работает механизм, насколько быстро застройщики реализуют проект, нет ли здесь проблем", — добавила зампред ЦБ.

По ее словам, в самом механизме поэтапного раскрытия счетов эскроу "заложены определенные сложности", поскольку нужно понимать, на каком этапе можно раскрывать счета и часть денежных средств перечислять застройщику. "Кто-то должен определить эти критерии. Банк должен будет тогда контролировать, что они были соблюдены, определенный этап строительства пройден. Процесс администрирования этого механизма тоже будет стоить денег, поэтому не приведет к достаточно серьезной экономии", — считает Полякова.

Кроме того, по ее словам, некоторые застройщики хотят использовать эти средства не только на погашение уже выданного кредита, но и для строительства других объектов. А это, по ее словам, "будет в какой-то степени возвратом в не самое лучшее прошлое".

Реформа долевого строительства обязала всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, с 1 июля работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги дольщиков они смогут лишь после передачи им квартир. Для ряда проектов, соответствующих утвержденным правительством России критериям, сделано исключение — если строительная готовность объекта составляет не менее 30% и в нем продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей, то его можно достраивать по старым правилам.