МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Спрос институциональных инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco достиг 189,04 миллиарда саудовских риалов (50,4 миллиарда долларов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на совместное заявление финансовых консультантов по размещению компании.

Финансовые консультанты в лице Samba Capital, NCB Capital и HSBC Saudi Arabia сообщили также, что институциональные инвесторы подписались на 5,9 миллиарда акций Saudi Aramco.

Букбилдинг для институциональных инвесторов начался 17 ноября и продлится до 4 декабря.

В конце ноября СМИ сообщали, что спрос инвесторов на участие в IPO Saudi Aramco приблизился к 20 миллиардам долларов. Спрос институциональных инвесторов на участие в IPO составлял тогда 17,1 миллиарда долларов, индивидуальных инвесторов — 2,7 миллиарда долларов.

Базовый диапазон цены размещения акций Saudi Aramco составит 30-32 риала за акцию (примерно 8,1-8,6 доллара за акцию). Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в 24,3-25,9 миллиарда долларов. Стоимость всей компании составляет, таким образом, 1,6-1,7 триллиона долларов. Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря.