МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Банк "Восточный" откроет представительство в Сеуле в феврале 2020 года с целью финансирования российско-корейских проектов, сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя совета директоров Артема Аветисяна.

"Мы приняли решение об открытии представительства банка "Восточный" в Сеуле в феврале 2020 года и хотим стать банком-партнером для корейско-российских проектов", — приводятся его слова в сообщении банка.

Аветисян добавил, что банк готов финансировать российско-корейские проекты на паритетных началах с использованием различных финансовых инструментов. Так, банк намерен выдать гарантию на реализацию проекта ООО "Корпорация Агон" и корейского предприятия Green ChemTech co.LTD, в рамках которого планируется локализация в России производства жидкости для подавления пыли по корейской технологии.

По данным БИР Аналитик, банк "Восточный" на 1 октября занимал в российской банковской системе 31 место с активами в размере 289,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль банка по МСФО в январе-сентябре 2019 года сократилась в годовом выражении на 19,3% и составила 5,694 миллиарда рублей.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств.