МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады ноября повысилась до 6,13% с 6,03% во второй декаде, тем самым оттолкнувшись от исторического минимума, следует из материалов Банка России.

Во второй декаде ноября средняя максимальная ставка достигла 6,03% — рекордно низкого уровня за все время подсчетов.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентного пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.