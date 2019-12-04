ЕЦБ в 2020 году станет регулятором для 4 инвестбанков, нарастивших операции в ЕС из-за Brexit
ЛОНДОН, 4 дек — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2020 году станет регулировать банковскую деятельность "дочек" ряда международных инвестбанков в связи с переводом значительной части их операций в ЕС из-за Brexit, сообщил европейский регулятор в среду.
"Четыре банка в связи с Brexit значительно увеличили свою бизнес-деятельность и поэтому были переданы под непосредственный надзор ЕЦБ: UBS Europe SE, JP Morgan AG, Morgan Stanley Europe Holding SE и Goldman Sachs Bank Europe SE", — отмечается в сообщении регулятора.
Всего же под надзором ЕЦБ в следующем году будет находиться 117 банков вместо 119, поскольку ряд банков больше не соответствуют критериям регулятора.
https://1prime.ru/finance/20191204/830642979.html