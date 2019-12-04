МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за десять месяцев сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 147,6 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.

"В начале четвертого квартала мы видим продолжение роста доходности основных операций и прибыльности на фоне стабильного качества активов, замедления роста расходов и дальнейшего укрепления структуры баланса. Чистая прибыль группы за 10 месяцев 2019 года составила 147,6 миллиарда рублей, что соответствует возврату на капитал (ROE) 11,4%, в октябре чистая прибыль составила 19,6 миллиарда рублей (ROE 14,3%)", — цитируется в сообщении банка первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин.

Расходы ВТБ на резервы в октябре составили 10,4 миллиарда рублей, что на 39,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.