МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк приобрел 50% брокера "Септем Капитал", выйдя на рынок брокерских услуг для физлиц, сообщила пресс-служба банка.

"Совкомбанк, третий по размеру активов частный банк в стране, приобрел 50,1% в инвестиционной компании "Септем Капитал", владеющей мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов "Yango. Доходчивые вложения", — говорится в сообщении. Подписание сделки состоялось на прошлой неделе. Финансовые детали соглашения не раскрываются.

Как отмечает банк, текущий состав участников не изменился, никто из основателей компании не вышел из бизнеса, а средства нового инвестора полностью будут направлены на развитие бизнеса. Компания направит инвестиции на запуск новых высокотехнологичных решений для клиентов. Как ожидается, в ближайшее время сделка должна быть одобрена ФАС России.

"Для Совкомбанка эта сделка является первым шагом в развитии бизнеса брокерского обслуживания физических лиц. За последнее время благодаря, в том числе, усилиям таких профессионалов, как "Септем Капитал", на долговой рынок пришло большое количество новых клиентов-физлиц, было открыто большое число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Мы видим большой потенциал в развитии этого направления бизнеса и видим надежные перспективы партнерства с командой "Септем Капитал", — сказал совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

По словам гендиректора "Септем Капитал" Дениса Кучкина, партнерство с крупным финансовым институтом позволит создать нового лидера на рынке брокерского обслуживания частных инвесторов.

В конце ноября "Септем Капитал" запустил пилотный проект по продаже облигаций Совкомбанка физлицам через его отделения. Кроме того, в ближайшее время в отделениях банка появится линейка новых инвестиционных продуктов для населения на базе облигаций, говорится в сообщении. Клиенты Совкомбанка смогут покупать и продавать облигации, используя мобильное приложение Yango.

ООО ИК "Септем Капитал" — инвестиционная компания, работающая на облигационном рынке. В 2016 году "Септем Капитал" запустил мобильное приложение Yango, позволяющее физлицам покупать и продавать облигации через смартфон. По данным на конец ноября количество клиентов компании превысило 19 тысяч человек, объем клиентских средств составил более 7 миллиардов рублей. Также "Септем Капитал" входит в число крупнейших организаторов выпусков облигаций для компаний малой и средней капитализации.