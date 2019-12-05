МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по вкладам граждан в отдельных случаях, например при получении наследства и продаже жилья.

Документ распространяет систему страхования вкладов на садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные, гаражно-строительные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, а также на некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по таким счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

Получение повышенного страхового возмещения — в пределах 10 миллионов рублей — допускается проектом по счетам физлиц при наличии особых жизненных обстоятельств. К ним относятся продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения или их части, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.