МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам западноевропейских банков до негативного, говорится в релизе агентства.

"Fitch Ratings пересмотрело прогноз по западноевропейским банкам до негативного, так как считает, что ухудшение прогноза роста ВВП в сочетании с низкими процентными ставками окажет давление на прибыль банков", — говорится в релизе.

Кроме того, агентство отметило, что хотя прогноз по региону в целом, а также по Германии и Великобритании остается негативным, перспективы развития сектора во многих странах остаются стабильными.

Агентство отметило, что не ожидает резкого роста неработающих кредитов, так как платежеспособность заемщиков поддерживается низкими процентными ставками. При этом Fitch уточнило, что ожидает от банков южной части Европы продолжения работы по сокращению проблемных активов.