Промсвязьбанк увеличит уставный капитал на 40,1 млрд рублей путем допэмиссии
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Промсвязьбанк планирует увеличить уставный капитал на 40,1 миллиарда рублей путем дополнительного выпуска акций, следует из материалов банка.
"Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:… увеличить уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" на 40 085 959 745 (сорок миллиардов восемьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот сорок пять) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций,… способ размещения акций дополнительного выпуска — путем закрытой подписки акционеру ПАО "Промсвязьбанк", — говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято на заседании уполномоченного органа управления банка 4 декабря.
https://1prime.ru/finance/20191206/830651858.html