МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре текущего года выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 814,1 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

В ноябре банк получил 74,7 миллиарда рублей чистой прибыли против 73,3 миллиарда рублей в ноябре 2018 года.

"Мы ожидаем успешного выполнения плана на 2019 год и с оптимизмом смотрим на выполнение целей Стратегии 2020", — прокомментировал зампред правления банка Александр Морозов.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк в январе-ноябре нарастил кредитование населения на 16,7%, корпоративного сектора — сократил на 2,7%.

Кредиты населению по состоянию на 1 декабря увеличились до 7,203 триллиона рублей с 6,17 триллиона рублей на начало года. Объем кредитов юрлицам по состоянию на 1 декабря снизился до 13,198 триллиона рублей с 13,571 триллиона на 1 января.

Корпоративным клиентам в ноябре выдано 1,6 триллиона рублей — максимальный месячный объем за последние два года. Всего с начала года выдано кредитов на 10,8 триллиона рублей. Рост портфеля в ноябре составил 1,2%, или 154 миллиарда рублей.

В ноябре выдан наибольший за этот год объем розничных кредитов — 323 миллиарда рублей, с начала года выдано более 3 триллионов рублей. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,4% и составил 7,2 триллиона рублей.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в Сбербанке на 1 декабря 2019 года по РСБУ выросли на 0,3% по сравнению с показателем на 1 января, до 13,08 триллиона рублей, средства компаний снизились на 1,2%, до 6,9 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

"Совокупный объем привлеченных клиентских средств по итогам 11 месяцев увеличился без учета валютной переоценки на 2,1%: средства физических лиц выросли на 1,8%, средства юридических лиц – на 2,6%. За ноябрь средства физических лиц увеличились на 0,1%, средства юридических лиц снизились на 0,7%", — добавляется в сообщении банка.