МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в третьем квартале текущего года достигли 35,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего и стали максимальными за всю историю наблюдений, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков", подготовленном Банком России.

"Темпы прироста взносов по ДМС в III квартале 2019 года были максимальными за всю историю наблюдений и составили 35,1% г/г. Абсолютный прирост взносов по ДМС опередил прирост взносов по страхованию заемщиков и страхованию от НС и болезней, которые лидировали по этому показателю в предыдущем квартале. Объем взносов достиг 34,8 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Как сообщает ЦБ, количество заключенных договоров ДМС увеличилось более чем в полтора раза, до 4,6 миллиона штук. Рекордный прирост, по данным ЦБ, связан с распространением специализированных программ — от критических заболеваний, программ с диспансеризацией и полисов с франшизой (часть ущерба, выплату которой берет на себя клиент). Вдобавок снизилась средняя страховая премия по ДМС — на 16,6%, до 7,6 тысячи рублей.

Как отмечается в обзоре, в предыдущий раз темпы прироста взносов по ДМС опережали рыночные в 2014 году. Рост страхового рынка начал замедляться вслед за торможением всей экономики, но в бюджетах предприятий были заложены расходы на страхование. Однако уже в последующие пару лет многие компании сократили расходы на эту статью.

В итоге, чтобы клиенты могли сохранить ДМС с меньшими затратами, страховщики заменили классические программы новыми, покрывающими не все риски, а ограниченный список. Таким образом, за последние три года средняя премия по ДМС для юрлиц сократилась на 115 тысяч рублей — до 61,9 тысячи, а количество договоров увеличилось в 3,5 раза. Также на рынке появились продукты, интересные и физлицам — в частности те, которые были перечислены выше.

"Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочными драйверами рынка", — подытожили в ЦБ.