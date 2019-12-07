Главный экономист ВЭБа ожидает сохранения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ
СОЧИ, 7 дек — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, сообщил он РИА Новости в кулуарах форума "Глобальное технологическое лидерство".
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.
"Не ожидаю", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании.
"Потому что сейчас замедления инфляции нет, она скорее повысится. Курс (рубля — ред.) тоже будет укрепляться", — добавил Клепач.
Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.
https://1prime.ru/finance/20191207/830657149.html