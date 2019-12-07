СОЧИ, 7 дек — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании, сообщил он РИА Новости в кулуарах форума "Глобальное технологическое лидерство".

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря.

"Не ожидаю", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном изменении ключевой ставки ЦБ РФ на декабрьском заседании.

"Потому что сейчас замедления инфляции нет, она скорее повысится. Курс (рубля — ред.) тоже будет укрепляться", — добавил Клепач.

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.