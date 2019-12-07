КИЕВ, 7 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не видит никаких оснований для возвращения Приватбанка старым владельцам, в данный момент разрабатываются изменения в законодательство, которые сделают это невозможным.

В конце ноября кабинет министров Украины стал владельцем 100% акций украинского государственного Приватбанка. В декабре суд рассмотрит апелляцию на отмену национализации Приватбанка.

"Свою позицию наша команда уже четко отметила – мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", — сказал он в интервью агентству "РБК-Украина".

По его словам, в данный момент разрабатываются изменения в законодательство, которые сделают невозможным возврат банка бывшим владельцам.

"НБУ (Национальный банк Украины — ред.) действительно разрабатывает такие законодательные инициативы, и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка", — сказал премьер, добавив, что Нацбанк был основным разработчиком этого текста и принятие таких изменений — вопрос "ближайшего будущего".

Премьер сообщил также, что передача банка является техническим решением. "Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет", — заявил Гончарук.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.