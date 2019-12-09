МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 10 декабря, предложит купонные облигации Банка России (КОБРы) на сумму 800 миллиардов рублей по номинальной стоимости, следует из материалов регулятора.

Дата расчетов — 11 декабря, дата погашения — 11 марта 2020 года. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России на каждый день купонного периода.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.