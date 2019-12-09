МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Юрий Топунов, занимавшийся развитием розницы в нескольких крупных банках, назначен вице-президентом и руководителем департамента продуктов платежной системы Visa в России, сообщила компания в понедельник.

"Компания Visa объявляет о назначении Юрия Топунова на должность вице-президента, руководителя департамента продуктов Visa в России. В этой роли Юрий займется реализацией продуктовой стратегии в рамках обновленной организационной структуры, объединившей инновационные цифровые решения, а также продукты и сервисы на основе аналитики данных", — сказано в пресс-релизе.

До назначения Топунов занимал должности в ряде крупнейших российских и зарубежных банков, среди которых Альфа-банк, ВТБ, "МТС Банк" и Citibank, где он занимался управлением и развитием розничных банковских продуктов.

Прежний руководитель департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов переходит на работу в подразделение Visa в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) со штаб-квартирой в Дубае. Исмагилов возглавит там направление по развитию трансграничных платежей и переводов.