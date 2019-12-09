МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Агентство экономической информации "Прайм" и один из мировых лидеров кредитного страхования и управления рисками компания Coface заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит клиентам агентства получать информацию о зарубежных коммерческих организациях из 217 стран мира, включая финансовые данные, кредитную историю, сведения из реестров, государственных баз данных и других источников.

"Сотрудничество с Coface даст возможность расширить текущие контракты, а также привлечь новых клиентов, которые уже ведут активную внешнеэкономическую деятельность, планируют выход на зарубежные рынки, ищут поставщиков и партнеров в других странах. У нас есть планы по интеграции данных Coface в продукты и сервисы агентства, в частности в систему "БИР-Аналитик". Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к успеху", – отметил директор "Прайм" Алексей Мелешко.

"Партнерство с таким известным на рынке игроком, как агентство "Прайм", позволит нам существенно расширить охват российского бизнеса информационно-аналитическими услугами, а рост информированности отечественного бизнеса о своих потенциальных зарубежных партнерах даст, в свою очередь, толчок развитию российского экспорта, – подчеркнул исполнительный директор Coface по региону Центральной и Восточной Европы Деклан Дейли. – Мы рады, что теперь наша аналитика, которая позволяет бизнесу оценивать благонадежность потенциальных контрагентов, увеличивать объемы продаж на целевых рынках и безопасно расширять географию сбыта, станет более доступной для российских предпринимателей».

Coface – международная страховая компания, специализирующаяся в области страхования рисков. Основана в 1946 году французским правительством, в 1994 году приватизирована. В процессе своей деятельности собирает информацию о надёжности различных компаний, их финансовом положении для принятии решения о предоставлении или непредоставлении коммерчского кредита. Число клиентов, пользующихся услугами страховщика во всем мире, превышает 50 тыс. В 2018 году в штате Coface насчитывалось 4100 сотрудников, работающих в 100 странах, а годовой оборот группы составил 1,38 миллиарда евро.

"Прайм" – российское агентство экономической информации, основанное в 1993 году. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня" и занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в РФ. Агентство издает и распространяет бюллетени Банка России, оказывает услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, совместно с Dow Jones Newswires выпускает информационные ленты по международным валютным, фондовым и товарным рынкам. "Прайм" является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых система "БИР-Аналитик" и торговый терминал PRIME MARKETS.