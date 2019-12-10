МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2019 года увеличились на 0,6%, до 58 053,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост удельного веса рублевых пассивов (с 77,6% до 77,8%), а доля рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе осталась на прежнем уровне (78,3%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7% до 7,1%), доля резервов на возможные потери снизилась (с 9,6% до 9,5%), удельный вес обязательств кредитных организаций не изменился (83,4%).

По состоянию на 01.11.2019 в Московском регионе действовали 233 кредитные организации, в том числе 228 в Москве и 5 в Московской области, при этом за месяц их количество не изменилось.