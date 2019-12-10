МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2019 года выросла на 2,7%, до 4 122,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-октябрь 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 643,4 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 527,2 млрд рублей).

По состоянию на 01.11.2019 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 313,5 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.