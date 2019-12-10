МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Сбербанк может частично подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к концу марта 2020 года, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"К концу марта выглядит реалистичным, что мы какое-то количество сервисов, какое-то количество операций уже подключим", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках подключения банка к СБП.

Банк России запустил эту систему в конце января. Она позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк к ней пока не присоединился.

Кроме того, российские ритейлеры в настоящее время активно тестируют возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду в рамках СБП, с учётом того, что максимальный уровень комиссий, которые банки могут взимать с магазинов в рамках системы, составляет 0,7% от суммы платежа, что гораздо ниже нынешних комиссий за эквайринг.