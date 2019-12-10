МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Банк России 10 декабря аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности ООО "Голдман Сакс" — одной из российских компаний группы Goldman Sachs, говорится в материалах регулятора.

Лицензии профучастника рынка ценных бумаг аннулированы на основании заявлений компании, то есть ООО "Голдман Сакс" добровольно отказалось от лицензий.

В октябре компания сообщала, что в связи с завершением перевода брокерско-дилерской деятельности в ООО "Голдман Сакс Банк" общество приняло решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании брокерской и дилерской лицензий.

"Голдман Сакс Банк" останется основной операционной компанией группы Goldman Sachs в России и продолжит оказывать услуги своим клиентам в России в полном объеме. Россия — важный рынок для Goldman Sachs, и такое решение призвано обеспечить устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе, отмечалось в сообщении.