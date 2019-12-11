МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в октябре 2019 года увеличилась на 2,8%, до 15 829,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Следует отметить, что почти 40% прироста сформировалось за счет увеличения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. Вклады населения выросли на 0,7%, до 13 935,9 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций не изменилась и составила 24%. В октябре 2019 года произошло увеличение как рублевой составляющей депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 73,4% до 74%), так и доли рублевых депозитов физических лиц (с 72,8% до 73,1%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах снизились на 2,5% и составили 6 350 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона уменьшился за октябрь с 11,3% до 10,9%.



