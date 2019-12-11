МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в октябре 2019 года выросла на 0,4%, до 29 381,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах уменьшился с 50,7% до 50,6% на 01.11.2019.

За октябрь 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 1,1%, до 18 097,4 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 31,2% против 31% на 01.10.2019.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 0,3%, до 8 821,8 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций не изменилась (15,2%). Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.11.2019 составила 99,1%.



