МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк видит возможность провести первичное публичное размещение акций (IPO) в перспективе трех-пяти лет ряд компаний экосистемы, в том числе "Яндекс.Маркета", VisionLabs, "Рамблера", а также "Ситимобила" и Delivery Club, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Мы, безусловно, предполагаем, что часть компаний экосистемы имеет существенный потенциал, в том числе и для публичных размещений. Что очень важно, мы понимаем, что есть некоторые ограничения у Сбербанка с точки зрения вывода на рынок компаний, в которых он является акционером больше, чем на 50%, в связи с геополитическими историями, санкционными режимами", — заявил он в ходе Дня аналитика банка.

"Те компании, которые имеют IPO потенциал, мы в них во всех являемся большими акционерами, но не контролирующими. И эти компании, на мой взгляд, имеют хороший потенциал для того, чтобы, в том числе, в перспективе трех-пяти лет выйти на публичные рынки", — добавил Хасис.

Согласно презентации первого зампреда правления банка, кандидатами на IPO являются "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Деньги", занимающаяся решениями в области биометрии VisionLabs, сервис доставки из магазинов продуктов и товаров "СберМаркет", "Ситимобил", Delivery Club, медиахолдинг "Рамблер" и онлайн-кинотеатр Okko.