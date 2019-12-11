МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сбербанк намерен за 2019 год выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО, заявил зампред правления банка Александр Морозов.

"Мы подтверждаем наше намерение уже со следующего года выйти на уровень дивидендов в 50%, начиная с дивидендов за 2019 год", — сказал он, выступая на Дне аналитиков Сбербанка.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.