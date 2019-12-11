МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Объем активов клиентов на брокерских счетах РФ на конец сентября превысил 10 триллионов рублей, а количество брокерских счетов составило 3,4 миллиона, говорится в аналитическом комментарии Банка России по активам в брокерской отрасли за третий квартал 2019 года.

"Банк России впервые оценил клиентские активы в брокерской отрасли. Всего на 30 сентября 2019 открыто 3,4 миллиона брокерских счетов с совокупным объемом активов 10,6 триллиона рублей", — указывается там же.

В 2019 году тенденция увеличения клиентской базы в отрасли сохранилась: прирост количества клиентов на брокерском обслуживании за январь-сентябрь 2019 года составил 53%, подсчитали эксперт ЦБ РФ.

Они также отмечают, что 2,3 миллиона счетов клиентов, или 68%, открыли свои брокерские счета у банковских организаций, 1,1 миллиона, или 32%, открыли свои брокерские счета у профучастников. При этом эксперты ЦБ РФ отмечают высокую концентрацию по количеству открытых счетов у топ-10 профучастников (на топ-10 приходится 94% открытых счетов) и у топ-10 банковских организаций (99% открытых счетов).

Объем активов на брокерском обслуживании в банковских организациях составил 5 триллионов 535,5 миллиарда рублей (52%), объем активов на брокерском обслуживании у профучастников – 5 триллионов 021,5 миллиарда рублей (48%), уточняют эксперты. Они также отмечают, что концентрация активов на открытых брокерских счетах в топ-10 крупнейших профучастников и банковских организаций составляет 90% и 91%, соответственно.

"Концентрация количества брокерских счетов обусловлена счетами физических лиц, открытых в крупнейших ритейловых брокерских компаниях, в то время как концентрация активов в большей части определяется активами юридических лиц, находящихся не только в ритейловых брокерских компаниях", — комментируют представленные данные они.

По их подсчетам, 12,6% клиентов на брокерском обслуживании являются активными, при этом доля активных клиентов у профучастников (16%) выше, чем клиентов на брокерском обслуживании у банковских организаций (11%).