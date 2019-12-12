МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сбербанк совместно с нотариальной палатой запустил услугу, в рамках которой его клиенты могут получить наследство без визита в офис банка, сообщает кредитная организация.

На первом этапе сервис будет доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор.

"По заявлению наследника нотариус, выдавший свидетельство о праве на наследство, формирует и направляет в электронном виде в банк через Единую информационную систему нотариата удостоверенный им пакет документов для выплаты наследнику причитающихся ему денежных средств. Сотрудник банка проверит комплект поступивших документов и произведет выплату наследства по счетам и вкладам", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Сбербанке, ежегодно в его отделения обращается около 600 тысяч наследников. Они предоставляют сотрудникам банка бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. Процедура может занимать более часа.

"Благодаря сервису у граждан отпадет необходимость личных визитов в банк для получения наследства: на основании электронных документов, переданных нотариусами, наследство будет зачисляться банком на карту наследника", — сообщает банк.