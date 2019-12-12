МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" принял решение о продаже принадлежащих компании акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Алмазная осень", сообщила пресс-служба компании в четверг.

Фонд осуществляет деятельность в сфере негосударственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования. Имеет шесть филиалов в Мирном, Ленске, Айхале, Удачном, Якутске и Москве (99,75% акций фонда принадлежит "Алросе"). В настоящее время в "Алмазной осени" по негосударственному пенсионному обеспечению обслуживается почти 29 тысяч человек, по обязательному пенсионному страхованию — более 34,7 тысячи человек.

"Продажа принадлежащих компании акций НПФ финансовой организации, профессионально занимающейся этой деятельностью, будет способствовать повышению эффективности управления средствами фонда и его дальнейшему развитию. В свою очередь, "Алроса" и ее акционеры, включая Республику Саха (Якутия), получат значительный положительный экономический эффект", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Алросы" Сергея Иванова.

Кроме того, для гарантии сохранности и приумножения пенсионных накоплений клиентов фонда набсовет "Алросы" ограничил круг потенциальных покупателей акций "Алмазной осени" негосударственными пенсионными фондами с наивысшим рейтингом надежности, значительным объемом активов, стабильно высокой доходностью и опытом работы по направлениям деятельности фонда. По итогам отбора к участию в закрытом аукционе будут приглашены несколько претендентов.

Ранее в декабре "Алроса" сообщала, что сохранит за собой контроль при принятии наиболее важных для деятельности фонда решений. Будет заключено акционерное соглашение, в соответствии с которым после продажи "Алмазной осени" фонд нельзя будет ликвидировать или реорганизовать, а также продать его акции третьим лицам. Тогда же отмечалось, что группа "Алроса" будет представлена в совете директоров "Алмазной осени".

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.