МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в октябре 2019 года сократилась на 3%, до 5 783,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло в большей степени снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 2,7%, до 5 145,3 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 10,3% до 10% на 01.11.2019.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за октябрь 2019 года снизилась на 2,3%, до 5 874,6 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно сокращение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 4,9%, до 4 062,2 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.11.2019 составила 10,1% против 10,4% на 01.10.2019.



