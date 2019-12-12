МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в октябре 2019 года выросли на 8,4%, до 6 002,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах увеличился с 9,6% до 10,3%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства российских нефинансовых организаций. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.11.2019 составил 353,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом октября 2019 года на 1%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-резидентов.



