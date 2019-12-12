МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в октябре 2019 года снизилась на 2,2%, до 3 695 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло преимущественно за счет снижения средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.11.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 6,4% (6,9% – на 01.11.2018).