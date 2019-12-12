МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ВТБ планирует в первом квартале 2020 года выпустить структурные облигации, говорится в сообщении банка.

Банк России зарегистрировал программу облигаций ВТБ серии С-1, в рамках которой можно выпускать такие бумаги. В рамках программы планируется эмитировать такие типы облигаций, как обратно-конвертируемые, кредитные, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Срок действия программы неограничен, максимальный объем всех выпусков составит 1 триллион рублей при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет.

Выпуск структурных облигаций стал доступным после появления изменений в закон "О рынке ценных бумаг" в части регулирования структурных облигаций. Облигации, которые планируется размещать в рамках программы, предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте в соответствии с законодательством РФ.

Выпуск структурных облигаций будет служить удовлетворению растущего спроса клиентов на новые финансовые инструменты, сказал старший вице-президент ВТБ, исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов, чьи слова приводятся в сообщении.