МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 79 /2131/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5287-У от 14.10.2019 "О порядке осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии /ликвидатора/ страховой организации в случае принятия решения о ликвидации страховой организации в период деятельности временной администрации страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56644 от 27.11.2019, вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 16н "Об утверждении Порядка осуществления временной администрацией страховой организации контроля за деятельностью ликвидационной комиссии /ликвидатора/", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2011 года № 20930/;

— указание № 5306-У от 1.11.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У "О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56686 от 4.12.2019, вступает в силу с 1.01.2020/;

— приказ № ОД-2778 от 4.12.2019 "Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества страховой медицинской компании "Сибирский Спас-Мед";

— приказ № ОД-2785 от 5.12.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1089";

— приказ № ОД-2787 от 5.12.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 октября 2019 года № ОД-2482";

— приказ № ОД-2789 от 5.12.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 ноября 2019 года № ОД-2663";

— приказ № ОД-2805 от 9.12.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "КРК-Страхование";

— приказ № ОД-2806 от 9.12.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 7 ноября 2019 года № ОД-2566";

— приказ № ОД-2807 от 9.12.2019 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 1 ноября 2019 года № ОД-2520".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации на 1.12.2019; объявления Банка России; сообщение об исключении АО "ВОКБАНК" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.