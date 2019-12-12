МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Совет директоров ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" одобрил продолжение программы выкупа акций SFI и ряд сделок, необходимых для ее реализации. Новая программа обратного выкупа рассчитана на один год. Приобретение собственных акций будет профинансировано холдингом за счет собственных и заемных средств, которые будут привлечены в ближайшее время. Акции будут консолидироваться на балансе оператора программы обратного выкупа – компании Weridge Investments Limited", — сообщила компания.

Компания планирует привлечь кредит в ВТБ, залогом по которому выступят в том числе акции НПФ "Сафмар", свидетельствует её сообщение в системе раскрытия информации.

Трехлетняя программа обратного выкупа акций "Сафмар финансовые инвестиции" на сумму до 6 миллиардов рублей начала действовать в ноябре 2018 года. За время программы было приобретено 8,4298% акций SFI на общую сумму в 5,2 миллиарда рублей.

Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компаний и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК", 100% НПФ "Сафмар" и 75% ООО "Директ Кредит Центр". Холдинг входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева – одну из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающую в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента.