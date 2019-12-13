МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана из-за утраты собственных средств (капитала) вследствие хищения значительной части активов.

Помимо этого, банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры", — отмечается в сообщении Банка России.

Невский банк является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам банков будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

В банк введена временная администрация ЦБ сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 322 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,38 млрд рублей, собственные средства составляли 450,4 млн рублей, вклады — 1,3 млрд рублей.