МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 13 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка (город Иваново), говорится в сообщении регулятора. ЦБ отозвал лицензию у "Невского народного банка"

Как следует из сообщения Банка России, лицензия была отозвана из-за нарушения нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю", — отмечается в сообщении.

Помимо этого банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов.

В Кранбанк введена временная администрация сроком работы до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Кранбанк был участником системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая проценты по ним. Выплаты начнутся 27 декабря.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября текущего года банк занимал 195 место в банковской системе РФ с активами в размере 9,18 млрд рублей, собственные средства составляли 864,5 млн рублей, вклады 6,57 млрд рублей.