МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у компании "Орбита", говорится в материалах ЦБ.

Ранее ЦБ приостановил действие лицензий на страхование у компании "Орбита" и назначил в ней временную администрацию в связи с неисполнением плана восстановления платежеспособности и за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости. При этом для устранения обнаруженных нарушений регулятор установил страховщику пятидневный срок.

"Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России… действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности", — сообщается в материалах.

Как отмечает регулятор, в связи с отзывом лицензий, "Орбита" обязана принять решение о прекращении страховой деятельности и исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям. Кроме того, "Орбита" должна уведомить страхователей об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров, не позднее следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии.

"Орбита" была основана в 1992 году в Москве. Это универсальный страховщик, получивший лицензии на страхование транспорта, грузов, имущества, урожая и животных, медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, гражданской ответственности, финансовых и предпринимательских рисков. По итогам 2018 года "Орбита" собрала 160 миллионов рублей премии, показав рост по этому показателю на 219,6%.