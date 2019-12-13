МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ считает необходимым ввести контроль долговой нагрузки при выдаче ипотеки, обсуждает это с рынком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Что касается ипотеки, мы действительно видим целесообразность ввести контроль долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов, мы обсуждаем это с рынком", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"Неважно, по какому поводу растет долговая нагрузка людей, если они не смогут обслуживать кредит — это потребительский кредит, или ипотечный кредит. Ипотечный кредит когда выдается, банки должны исходить из того, что долговая нагрузка не чрезмерна, люди могут обслуживать этот кредит, а не удовлетворяться только тем, что в залоге есть жилье. Поэтому считаем, что надо постепенно вводить этот коэффициент", — добавила она.

По словам Набиуллиной, Банк России видит потенциал снижения ипотечных ставок до 7-8%, они могут снизиться уже в декабре.

"Мы думаем, что в декабре, наверное, ставка (по ипотеке — ред.) будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%. Темпы роста ипотеки будут достаточно высокими, наша оценка — мы ее пока не пересматривали на следующий год, около 20%, сейчас темпы роста 17%. Добавляем к этому, что для нас важно сохранение высокого качества ипотечных кредитов, поэтому мы обсуждаем с рынком, в том числе, и введение показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов", — сказала глава регулятора.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ РФ не видит необходимости еще больше ужесточать для банков условия выдачи потребительских кредитов, темпы их роста уже замедляются.

"По потребительским кредитам мы пока не видим необходимости повышения коэффициентов риска, мы видим, что те меры, которые мы предприняли, и не только в октябре, но и с середины прошлого года, дают эффект. И сейчас потребительское кредитование замедляется темпами, которые мы ожидали", — заявила она.

По ее словам, ЦБ, безусловно, будет отслеживать динамику темпов потребительского кредитования. "Если нужно что-то менять, готовы это делать и через повышение коэффициентов риска, и вы знаете, мы внесли предложение все-таки ввести еще один инструмент регулирования в нашей стране, макропруденциального регулирования — это количественные ограничения по примеру многих стран, но для этого нужны изменения в законодательстве", — отметила глава ЦБ.

"Еще раз подчеркну, на наш взгляд, сейчас нет необходимости применения таких количественных ограничений, это на будущее, понимая, что законы у нас обсуждаются долго", — добавила Набиуллина.

Банк России в пятницу в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.