МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБа принял решение о конвертации долга ПФК ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций клуба и уже пытается найти для него новых стратегических инвесторов, сказал журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр", — сказал Шувалов в пятницу после заседания наблюдательного совета ВЭБа.

"Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба, но для себя мы рассматриваем это, сегодня докладывали на набсовете, как временную меру, чтобы дать возможность развиваться клубу", — отметил глава госкорпорации.

По его словам, уже проводится работа для привлечения новых инвесторов. "Вместе с клубом ЦСК и РФПИ работаем уже для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является обычной: по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался", — рассказал Шувалов.

Он добавил, что будучи просто кредитором ВЭБ ограничивал деятельность, поскольку был вынужден в первую очередь концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. "Сегодня ситуация меняется", — заключил Шувалов.